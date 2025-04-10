За повідомленням одного з місцевих видань, подія сталася в місті Рені ще 7 квітня.

«49-річний житель Кіровограда, який працював у районному ТЦК та СП, помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. У його крові було виявлено наркотичну речовину – метадон», – написали ЗМІ, і цю інформацію миттєво підхопили низка Telegram-каналів.

Водночас в обласному ТЦК офіційно заявили, що версія про смерть військового від наркотиків не відповідає дійсності.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого колеги – військовослужбовця 2-го відділу Ізмаїльського РТЦК та СП. Згідно з медичним висновком, причиною смерті став набряк головного мозку, що виник як віддалений наслідок раніше отриманої, неуточненої черепно-мозкової травми. Це болюча втрата для всіх, хто знав і працював із померлим. Людина, яка пройшла бойовий шлях, віддала частину свого здоров’я і життя, виконуючи обов’язок перед державою, а після поранення була переведена до тилового підрозділу відповідно до стану здоров’я, заслуговує на пам’ять, повагу та гідне ставлення», – повідомляють колеги покійного на своїй сторінці у Facebook.

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Крім того, у відомстві повідомили, що спостерігають спроби зневажити як особистість померлого, так і організацію, яку він представляв, формуючи викривлене уявлення про роботу структури.

«Особливо тривожно, що окремі медіа, не маючи достовірної інформації, публікують непідтверджені версії подій, не дотримуючись журналістських стандартів, не звертаючись за коментарями й не перевіряючи фактів», – зазначається у повідомленні.

У ТЦК закликали медіа та журналістів до відповідальності, перевірки інформації і дотримання професійної етики, а також висловили співчуття родині та близьким покійного.

Показово, що ЗМІ, яке напередодні повідомило непідтверджену версію смерті співробітника ТЦК, посилаючись на власні джерела, на момент написання цієї новини свою публікацію видалило.

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