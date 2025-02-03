По словам Федиенко, мошенники используют чувствительную тематику мобилизации, чтобы вызвать доверие у получателей. В письмах содержится вложенный PDF-файл, открытие которого приводит к заражению компьютера вирусом.

Основным признаком мошеннических сообщений является то, что они поступают не с официального государственного домена @gov.ua, а, например, с адреса на @gmail.com.

Ниже приводим советы от Госспецсвязи на случай, если вы получили подобное письмо: