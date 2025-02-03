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По словам Федиенко, мошенники используют чувствительную тематику мобилизации, чтобы вызвать доверие у получателей. В письмах содержится вложенный PDF-файл, открытие которого приводит к заражению компьютера вирусом.

Основным признаком мошеннических сообщений является то, что они поступают не с официального государственного домена @gov.ua, а, например, с адреса на @gmail.com.

Ниже приводим советы от Госспецсвязи на случай, если вы получили подобное письмо:

  • Убедитесь, что письмо поступило с официального адреса.
  • Не открывайте и не загружайте вложенные файлы, если они вызывают подозрение.
  • Проверьте документ по номеру или названию в открытых источниках.
  • Если файл уже загружен, не открывайте его и обратитесь к специалисту по кибербезопасности для проверки.
  • Избегайте перехода по ссылкам, особенно если они не содержат защищенного протокола (https).
  • Не пересылайте подозрительное письмо другим пользователям.
  • Сообщите специалисту по информационной безопасности вашего учреждения или отправьте информацию CERT-UA на [email protected] или через Facebook: www.facebook.com/UACERT.

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