Одесский юмор: забавный кот
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И сегодня у нас в гостях снова они. Те самые, без кого ни одна порция позитива не обходится. Те, кто способен исцелять и дарить прекрасное настроение даже одним своим видом. Кто это? Котики, а кто ж еще?!

Срочно премию этому лауреату!..

Самый ленивый кот

А что бы рассказал в интервью ваш усатый и хвостатый?

Работа мечты

Работа – это деньги, кто бы спорил. Но вот этот красавец иного мнения:

Все ли можно купить за деньги?

А этот излагает довольно мудрую мысль:

Любит ли счастье тишину

Какими бы милыми ни были наши пушистые питомцы, но иногда и от них надо защищаться. Ну, или защищать:

Защита дивана от кота

В чем разница между нашими котиками и «ихними»:

Спасенные котики

Ну, а напоследок вот вам повод серьезно задуматься: что приготовить (съесть) на обед?..

Разнообразие гарниров

Надеемся, что хоть немного, а настроение мы вам все же подняли. Хорошего вам дня! И настроения весеннего, несмотря на отнюдь не весенние апрельские капризы.

Мало шуток? Тогда вам сюда:

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