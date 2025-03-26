Дети военнослужащих

Кто имеет право на статус?

  • Родители погибшего.
  • Супруг(а), если не вступил(а) в новый брак.
  • Дети, которые не имеют своей семьи.
  • Дети с инвалидностью, полученной до совершеннолетия, независимо от семейного положения.
  • Дети, которые потеряли обоих родителей.
  • Иждивенцы, которым выплачивается пенсия в связи с утратой кормильца.
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Какие документы нужны?

  • Заявление.
  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Свидетельство о смерти умершего (копия).
  • Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении).
  • Справка об участии погибшего в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности.
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Куда подать заявление?

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Заявление можно подать в органы социальной защиты по месту проживания или через ЦНАП. Также доступна онлайн-подача через портал «Дія». Рассмотрение занимает до 30 календарных дней, после чего в случае положительного решения заявитель получает удостоверение члена семьи погибшего защитника Украины.

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