Кто имеет право на статус?
- Родители погибшего.
- Супруг(а), если не вступил(а) в новый брак.
- Дети, которые не имеют своей семьи.
- Дети с инвалидностью, полученной до совершеннолетия, независимо от семейного положения.
- Дети, которые потеряли обоих родителей.
- Иждивенцы, которым выплачивается пенсия в связи с утратой кормильца.
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Какие документы нужны?
- Заявление.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Свидетельство о смерти умершего (копия).
- Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении).
- Справка об участии погибшего в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности.
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Куда подать заявление?
Заявление можно подать в органы социальной защиты по месту проживания или через ЦНАП. Также доступна онлайн-подача через портал «Дія». Рассмотрение занимает до 30 календарных дней, после чего в случае положительного решения заявитель получает удостоверение члена семьи погибшего защитника Украины.