Ключевые моменты

«Укрэнерго» дало команду на экстренные отключения — они происходят вне графиков.

В «ДТЭК Одесские электросети» просят жителей экономно использовать электроэнергию.

Экстренные отключения света в Одесской области

Экстренные отключения электроэнергии вводятся, когда энергосистема находится в критическом состоянии. Они не планируются заранее и выполняются по команде «Укрэнерго». Это необходимо, чтобы предотвратить масштабные аварии и сохранить стабильную работу сети, пояснили в ДТЭК Одесские электросети.

Компания обратилась к жителям с просьбой экономить электроэнергию и по возможности снижать нагрузку на сеть. Особенно важно это в моменты, когда подача света восстанавливается: тысячи приборов включаются одновременно, и электросети не всегда выдерживают такой поток.

ОБНОВЛЕНО

В «Укрэнерго» сообщили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры по ограничению потребления.

Время и объем ограничений будут следующими:

Графики часовых отключений действуют с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей ;

; Графики ограничений мощности действуют с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей.

Что делать, если у вас нет света

Когда после отключения свет не появляется, специалисты советуют выполнить три шага:

Проверьте сайт «ДТЭК Одесские электросети» — https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Там указано, действуют ли сейчас экстренные или стабилизационные отключения.

Если вашего адреса нет в списке, обратитесь в свой ЖБК, ОСМД или управляющую компанию — возможно, проблема во внутридомовых сетях.

Если домовые сети исправны, ОСМД должно сообщить об этом в оператора системы распределения (ОСР), после чего ситуацию проверят энергетики.