Массированные удары по энергетике оставили Одессу без света, тепла и воды.

Регионы помогли одесситам: вода, генераторы, горячие обеды

Свет в жилых домах будет после 23:00 16 декабря.

Прислали питьевую воду

Некоторые регионы Украины откликнулись на беду Одессы, которая до сих пор частично остается без электричества, отопления. Сразу после обстрелов, 13 декабря, в городе почти отсутствовало водоснабжение.

Громада Черновицкой области и бизнес Буковины сплотились, чтобы помочь одесситам. Соответственно, регион передал одесситам 20 тонн расфасованной питьевой воды. По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, гуманитарная поддержка одесситам будет продолжаться столько, сколько понадобится.

Также Киевщина решила помочь Одессе и области. Поэтому собрали и отправили в регион около 35 тонн питьевой воды.

Остальные регионы также присоединились к помощи. В Одессу ввезли не только воду, но и генераторы.

Раздали горячие обеды для 5 тысяч человек

Однако не только помогали водой. 14 декабря команда мобильной кухни на колесах Food Train Укрзалізниці приготовила более 5 тысяч горячих обедов для одесситов.

Обеды доставили в терцентры и другие социальные учреждения во всех районах Одессы.

По информации пресс-службы Одесской МВА, горячие обеды получили пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие жители, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью.

Кроме того, социальные работники также передали горячие обеды своим маломобильным подопечным.

Напомним, по состоянию на утро 15 декабря 2025 года большая часть Одессы остается без электроснабжения. Однако ДТЭК проинформировало, что восстановлен свет для 184,5 тыс. семей. Критическая инфраструктура почти полностью заживлена. Ориентировочный срок подачи света в жилые дома – после 23:00 16 декабря.

