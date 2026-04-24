Ключевые моменты:

В Одесской области готовят проект жилья для более 1000 ВПЛ из Покровской громады.

Предусмотрено строительство домов, соцобъектов и создание рабочих мест.

Реализация будет проходить с привлечением донорского и бизнес-финансирования.

«Агро-городок» для ВПЛ под Одессой: новый масштабный проект

В Одесской области готовят к реализации масштабный проект под названием «Агро-городок», который должен стать новым домом для более чем 1000 переселенцев из Покровской громады. Будущий населённый пункт планируют расположить всего в 20 минутах езды от Одессы.

Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Проект предусматривает не только строительство жилья, но и комплексное развитие территории. В рамках инициативы планируется возведение модульных домов разного типа — как для небольших семей, так и для многодетных. В дальнейшем жильё можно будет оформить в собственность.

Также предусмотрено создание социальной инфраструктуры: медицинского пункта, социального центра и агропарка. Отдельное внимание уделяется трудоустройству — ожидается создание около 400 рабочих мест в сфере сельского хозяйства и смежных направлений.

Реализация проекта будет проходить в три этапа: строительство жилого фонда, развитие социальной и административной инфраструктуры, а также внедрение энергоэффективных решений, включая установку солнечных панелей.

Финансирование планируется по модели бленд-финанса — с участием средств громады, донорской помощи и бизнеса.

По словам начальника Покровской МВА Сергея Добряка, в Одесской области уже проживает около 3 тысяч переселенцев из громады, поэтому потребность в системном решении жилищного вопроса остаётся высокой.

Отдельно отмечается выгодное расположение будущего «Агро-городка» — близость к Одессе, развитая транспортная и социальная инфраструктура, включая образовательные и медицинские учреждения, железнодорожное сообщение, порты и аэропорт.

На подготовительном этапе также планируется провести социальный опрос среди жителей для определения их потребностей. Приоритет в предоставлении жилья получат льготные категории населения — пожилые люди, люди с инвалидностью, одинокие родители и многодетные семьи.

Проект рассматривается как долгосрочное решение, которое должно не только обеспечить людей жильём, но и создать условия для работы, адаптации и стабильной жизни.

Напомним, в 2025 году за помощью в трудоустройстве в Одесский центр занятости обратились свыше 1,1 тыс. переселенцев, 692 из них уже нашли работу.

