Ключевые моменты:

11-летнего ученика пытались завербовать через соцсети для совершения нападения.

Планировалась отправка оружия и ножа по почте.

Полиция и СБУ предотвратили трагедию на этапе подготовки.

Теракт в лицее Одесской области предотвращён: детали расследования

В Одесской области полиция и СБУ предотвратили теракт в одном из лицеев, который, по данным следствия, готовили российские спецслужбы.

Как установило расследование, для реализации плана злоумышленники пытались использовать несовершеннолетнего ученика. Его завербовали через социальные сети, в частности через Telegram и TikTok, где действуют группы, направленные на вовлечение подростков в противоправную деятельность. Отдельно отмечается телеграм-канал «ETERSSA», который, по информации следствия, используется для системной вербовки украинских детей.

По данным правоохранителей, кураторы манипулировали ребёнком, апеллируя к темам «справедливости», мести обидчикам и защите близких. Такие психологические методы используются для давления и вовлечения детей в опасные действия.

Установлено, что 11-летний школьник поддерживал контакт с представителями из России через соцсети. Они планировали отправить ему посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом. Подросток даже передал свои данные для получения отправления. По замыслу организаторов, полученное оружие он должен был использовать для нападения на учеников своего лицея.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины трагедию удалось предотвратить на этапе подготовки.

Важно, что ни сам ребёнок, ни его семья ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не состояли на учёте в социальных службах.

Правоохранители призывают родителей внимательно следить за поведением детей, обращать внимание на их активность в социальных сетях и незамедлительно сообщать о любых подозрительных контактах.

Читайте также: Громкое дело ТЦК в Одессе: подозреваемым выбирают меру пресечения