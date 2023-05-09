Жуткое убийство в Одесской области: жителя Измаила закопали заживо (видео)

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, 30 апреля в Измаильский районный отдел полиции обратилась 54-летняя женщина с просьбой помочь разыскать 36-летнего сына, который перестал появляться дома и выходить на связь. Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и допросив родственников, знакомых, граждан, которые знали пропавшего и общались с ним, установили события последних дней его жизни.

Как выяснили правоохранители, накануне мужчина поссорился с 50-летним соседом, когда выпивал у того дома. Затаив обиду на гостя, хозяин решил проучить его. Вечером он вместе со своим 27-летним сыном и двумя знакомыми в возрасте 34 и 38 лет он приехал на машине к соседу домой, заставил его сесть в салон, после чего компания выехала в лесополосу возле села Броска. Так мужчины выкопали яму, заставив потерпевшего в нее спуститься, после чего двое мужчин (50 и 34 лет) закопали его заживо. После этого вся компания покинула место преступления.

Тело измаильчанина обнаружили лишь спустя шесть дней. Подозреваемых в убийстве разыскали и задержали.

Двум фигурантам дела, которые непосредственно совершали убийство, грозит до 15-ти лет лишения свободы либо пожизненное заключение, а еще двум соучастникам, которые видели, как совершалось тяжкое преступление, но скрыли этот факт – до трех лет тюрьмы.

Суд заключил подозреваемых в убийстве под стражу, а соучастникам избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Идет следствие.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как житель Одесской области признался в страшном убийстве.

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