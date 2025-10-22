Ключевые моменты:

В результате массированной атаки дронами пострадала критическая инфраструктура Измаила.

Энергоснабжение в городе начали восстанавливать уже утром, критические объекты работают.

Пострадавших нет, все пожары были быстро потушены.

Открыты «Пункти незламності», школы перведены в онлайн-режим.

Атака дронов на Одесчину: что известно

Ночью 22 октября противник нанес массированный удар «шахедами» по Одесской области. Основной удар пришелся на город Измаил. По данным оперативного штаба Измаильской районной военной администрации, атака повредила объекты энергетической и портовой инфраструктуры.

К утру начались работы по восстановлению электроснабжения. Вся критическая инфраструктура, включая больницы и службы жизнеобеспечения, продолжает работать в штатном режиме.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Все возгорания, возникшие в ходе обстрела, были оперативно ликвидированы. Районные службы и спасатели продолжают устранять последствия атаки.

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, в городе с 8.00 будут работать «Пункти незламності», где можно будет зарядить телефон и погреться.

«Пункти незламності» расположены по адресам:

ул. Героев Измаила, 45,

ул. Героев Измаила, 25,

ул. Национальной гвардии Украины, 79,

ул. Придунайская, 411,

ул. Патриотов, 3а,

ул. Клушина, 7а,

ул. Клушина, 4а

ул. Михайловская, 10а,

ул. Михайловская, 25,

ул. Измаильская, 13,

ул. Поперечная, 3,

ул. Франко Иванка, 5а,

ул. Франко Иван, 22,

пр. Мира, 10а.

Школы Измаила сегодня будут работать в онлайн-режиме, при этом некоторые детские сады продолжат принимать детей.