Ключевые моменты:

Куяльницкая канава является главной дренажной системой Одессы длиной 4,65 км.

Канава отводит дождевые, талые и дренажные воды из прилегающих микрорайонов.

Какие работы проводятся

С помощью специализированной техники коммунальщики удаляют из каналов траву, камыши, бытовой мусор и ил. Особое внимание уделяют наиболее заиленным участкам, где проходят стоки из частного сектора. Такие места требуют тщательной очистки для обеспечения бесперебойного отвода воды.

Куяльницкая канава является главной дренажной системой Одессы. Ее общая длина составляет 4,65 километра. Канава пролегает вдоль улицы Вапняной и Хаджибейской дороги, далее проходит через поля фильтрации к дренажной насосной станции. Основное назначение сооружения — отвод дождевых, талых и дренажных вод из прилегающих микрорайонов города.

Параллельно коммунальные службы проводят регулярную очистку дождеприемников и ливневых коллекторов по всему городу.

