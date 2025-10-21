Об этом рассказали на Фейсбук-странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Ключевые моменты:
- Европейскую болотную черепаху обнаружили возле поселка Ширяево в Одесской области
- Предки вида появились около 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру.
Чем интересна европейская болотная черепаха
Предки европейской болотной черепахи появились около 200 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, когда на планете хозяйничали динозавры. За миллионы лет эволюции большинство видов черепах исчезли: из 26 семейств до наших дней дожили только 12. Европейская болотная черепаха — одна из немногих рептилий, которым удалось приспособиться к изменениям климата и ландшафта.
Однако сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Европейская болотная черепаха внесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), а также охраняется Бернской конвенцией и Европейским красным списком. Основными угрозами для нее остаются осушение болот, изменения русел рек и уничтожение небольших водоемов — последствия активной хозяйственной деятельности человека.
В Одесской области черепаха еще встречается в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, а также в прудах и пойменных болотах. Она предпочитает мелководье, быстро прячется в иле при опасности и хорошо плавает, хотя на суше движется значительно медленнее.
Рацион европейской болотной черепахи достаточно разнообразен: она предпочитает белковую пищу — насекомых, моллюсков, ракообразных, лягушек и рыбу. При этом черепаха приносит пользу человеку, помогая контролировать популяцию комаров и больной рыбы в водоемах. Продолжительность жизни вида может достигать десятков лет, что делает этих рептилий настоящими долгожителями.
