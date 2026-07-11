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За последние несколько дней на побережье нашли семь погибших азовок.

С конца мая в пределах нацпарка зарегистрировали уже 74 погибших китообразных.

Эколог Иван Русев считает, что массовая гибель животных связана с последствиями войны.

На побережье Черного моря в пределах национального природного парка «Тузловские лиманы» за последние несколько дней обнаружили еще семь погибших азовок. Об этом сообщил эколог Иван Русев.

По его словам, только с конца мая этого года на территории национального парка официально зарегистрировали уже 74 погибших черноморских китообразных. Кроме Одесской области, мертвых дельфинов и азовок находят также у берегов Николаевской области, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, временно оккупированного Крыма и России.

Азовка – самый маленький представитель семейства китообразных в Черном море. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как находящийся под угрозой исчезновения.

Иван Русев считает, что массовая гибель животных является следствием полномасштабной войны России против Украины. При этом он отмечает, что реальное количество погибших животных значительно выше, поскольку, по оценкам специалистов, около 95% тел китообразных тонут в море и не оказываются на берегу.

Эколог также пояснил, что даже обнаруженные на побережье животные не всегда попадают в официальную статистику: часть туш вновь уносит в море, а некоторые растаскивают дикие животные, прежде чем их успевают задокументировать специалисты.

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