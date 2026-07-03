Ключевые моменты:

За последние несколько дней на территории нацпарка «Тузловские лиманы» нашли еще пять погибших азовок.

С конца мая 2026 года на побережье официально зафиксировали уже 63 жертвы экоцида.

Реальное количество погибших китообразных в Черном море исчисляется тысячами.

Точную статистику мешают вести морские приливы и хищники, которые утаскивают тела животных.

Как сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев, во время очередного обхода побережья национального природного парка «Тузловские лиманы» ученые обнаружили тела еще пяти азовок.

По официальным данным, всего за 40 дней (начиная с конца мая 2026 года) на территории нацпарка обнаружили 63 погибших дельфина. Однако реальное количество убитых животных значительно выше и достигает нескольких тысяч – море массово выбрасывает их туши также в Болгарии и Румынии.

Сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев объясняет, что фиксация погибших млекопитающих сейчас превратилась в настоящую гонку со временем.

«Если пограничники или ученые не успевают задокументировать тело утром или в течение дня, данные могут быть потеряны для статистики. И мы имеем множество подтвержденных синхронных случаев и наблюдений фотоловушек, когда маленьких животных, таких как азовка, прилив волн снова забирает в море и тело исчезает. Либо шакалы оттаскивают тела далеко от воды – в глубокие заросли на барханах, где их почти невозможно найти», – рассказывает Иван Русев.

Эколог подчеркивает, что эти дельфины – очередные жертвы экоцида. Война российских оккупантов против Украины ежедневно уничтожает не только людей и культуру, но и безжалостно истребляет уникальную природу и биоразнообразие региона.

Ранее сообщалось, что загрязнение Черного моря нефтепродуктами и токсичными веществами приводит к гибели не только дельфинов, но и уникальных видов рыб, таких как белуга и осетр.

Вы также можете узнать: Масляные пятна на десятки километров: как российские удары по портам Одесской области уничтожают Черное море.