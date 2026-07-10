Ключевые моменты:

10 июля температура морской воды в Одессе составит 18–19°C.

Море остается прохладным, несмотря на теплые летние дни.

Комфортнее купаться будет привыкшим к прохладной воде.

Море возле Одессы снова удивило

Несмотря на лето, морская вода у побережья Одессы пока не торопится прогреваться. По данным синоптиков, в пятницу, 10 июля, температура морской воды составит 18–19°C.

Такие характеристики остаются удобными не для всех отдыхающих. Самое приятное купаться будет тем, кто привык к прохладной воде, тогда как другим море может показаться еще достаточно свежим.

В то же время, погода 10 июля будет изменчивой. В Одессе прогнозируется облачность, днем ​​возможен кратковременный дождь. Из-за северо-западного ветра скоростью 9–14 м/с море также может оставаться беспокойным.

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