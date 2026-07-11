Ключевые моменты:

Море холодное, температура морской воды у побережья Одессы будет составлять 19–20°С.

Учтите не только температуру воды, но и воздух.

Можно ли купаться

11 июля температура морской воды у побережья Одессы составит 19–20°С. Такие показатели свидетельствуют, что Черное море пока не успело достаточно прогреться, несмотря на летнюю погоду.

В то же время, синоптики прогнозируют в городе переменную облачность, местами небольшой дождь и грозы. Температура воздуха днем ​​поднимется до 25-27 ° С, что создаст комфортные условия для отдыха, хотя вода будет оставаться достаточно прохладной.

По словам синоптиков, ветер в течение дня сменит направление с северо-западного на юго-западное и усилится до 9-14 м/с. Такие погодные условия могут влиять на температуру прибрежной воды и ее прогревание.

Тем, кто планирует провести субботу на побережье, следует учесть не только температуру моря, но и возможность кратковременных осадков и гроз. Несмотря на это, воздух будет оставаться по-летнему теплым, а море — освежающим.

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