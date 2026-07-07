Ключевые моменты:

Возле пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов – это природное явление.

Морские млекопитающие подплывают к берегу через охоту, поиск пищи и обучение молодняку.

В теплое время у побережья собираются косяки рыбы, которые привлекают дельфинов.

Дельфины охотятся группами, поэтому их нередко можно увидеть по несколько особей одновременно.

Помощь нужна только тогда, когда дельфин оказался на мели, ранен, неподвижн или запутался в сетках.

Экологи призывают не возвращать животное в воду самостоятельно, а сообщать соответствующие службы.

С конца мая 2026 года в Одесской области официально зафиксировали 63 погибших дельфина-азовки, хотя реальные потери могут быть значительно больше.

Что означает появление дельфинов у пляжей

Курортный сезон продолжается и летом у побережья Одессы можно увидеть довольно часто дельфинов.

По словам специалистов, морские млекопитающие подплывают ближе к берегу из-за охоты, поиска пищи и обучения молодых особей. Правда, в некоторых случаях животным действительно нужна помощь, но действовать самостоятельно не рекомендуется.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отмечают, что в теплое время года у побережья Черного моря собираются косяки кефали, хамсы и другой мелкой рыбы. Поэтому дельфины часто приближаются к пляжам, ведь они подплывают сюда на охоту.

Специалисты отмечают, что дельфины охотятся группами, координируя свои действия. Они окружают косяки рыбы и направляют их таким образом, чтобы всем участникам стаи было легче добыть еду. Именно поэтому отдыхающие нередко могут наблюдать нескольких дельфинов, двигающихся почти одновременно.

А еще прибрежная зона является местом обучения для молодых дельфинов. Ведь малыши длительное время находятся рядом с матерью, перенимая навыки охоты, ориентировки и взаимодействия с другими представителями своей группы.

Вместе с тем экологи подчеркивают, что существуют ситуации, когда морским животным действительно необходима помощь. Нужно бить тревогу, когда дельфин оказался на мели, долго не двигается, имеет видимые повреждения или запутался в рыболовных сетках или веревках. Если вы видите такие признаки, то ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно вернуть животное в море. Это может только усугубить ее состояние. Вместо этого нужно обратиться в соответствующие службы или природоохранные организации, сообщить точное местонахождение дельфина и, по возможности, предоставить фото или видео.

Напомним, что в Одесской области продолжают находить погибшие азовки. С конца мая 2026 года на побережье официально зафиксировали уже 63 умерших дельфина. Однако реальное количество погибших в Черном море исчисляется тысячами.