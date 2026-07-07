Ключевые моменты:
- Возле пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов – это природное явление.
- Морские млекопитающие подплывают к берегу через охоту, поиск пищи и обучение молодняку.
- В теплое время у побережья собираются косяки рыбы, которые привлекают дельфинов.
- Дельфины охотятся группами, поэтому их нередко можно увидеть по несколько особей одновременно.
- Помощь нужна только тогда, когда дельфин оказался на мели, ранен, неподвижн или запутался в сетках.
- Экологи призывают не возвращать животное в воду самостоятельно, а сообщать соответствующие службы.
- С конца мая 2026 года в Одесской области официально зафиксировали 63 погибших дельфина-азовки, хотя реальные потери могут быть значительно больше.
Что означает появление дельфинов у пляжей
Курортный сезон продолжается и летом у побережья Одессы можно увидеть довольно часто дельфинов.
По словам специалистов, морские млекопитающие подплывают ближе к берегу из-за охоты, поиска пищи и обучения молодых особей. Правда, в некоторых случаях животным действительно нужна помощь, но действовать самостоятельно не рекомендуется.
В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отмечают, что в теплое время года у побережья Черного моря собираются косяки кефали, хамсы и другой мелкой рыбы. Поэтому дельфины часто приближаются к пляжам, ведь они подплывают сюда на охоту.
Специалисты отмечают, что дельфины охотятся группами, координируя свои действия. Они окружают косяки рыбы и направляют их таким образом, чтобы всем участникам стаи было легче добыть еду. Именно поэтому отдыхающие нередко могут наблюдать нескольких дельфинов, двигающихся почти одновременно.
А еще прибрежная зона является местом обучения для молодых дельфинов. Ведь малыши длительное время находятся рядом с матерью, перенимая навыки охоты, ориентировки и взаимодействия с другими представителями своей группы.
Вместе с тем экологи подчеркивают, что существуют ситуации, когда морским животным действительно необходима помощь. Нужно бить тревогу, когда дельфин оказался на мели, долго не двигается, имеет видимые повреждения или запутался в рыболовных сетках или веревках. Если вы видите такие признаки, то ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно вернуть животное в море. Это может только усугубить ее состояние. Вместо этого нужно обратиться в соответствующие службы или природоохранные организации, сообщить точное местонахождение дельфина и, по возможности, предоставить фото или видео.
Напомним, что в Одесской области продолжают находить погибшие азовки. С конца мая 2026 года на побережье официально зафиксировали уже 63 умерших дельфина. Однако реальное количество погибших в Черном море исчисляется тысячами.