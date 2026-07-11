Ключевые моменты:

В Одессе в последнее время стало меньше воздушных атак, что связано с усилением обороны Черного моря.

Украинские военные перенесли часть средств поражения в море, чтобы уничтожать цели еще на подлете к побережью.

ВМС активно используют дроны-перехватчики для борьбы с воздушными угрозами.

Большинство атак пытаются отбивать над морем, чтобы защитить Одессу и гражданские суда в зерновом коридоре.

В ВМС отмечают, что положительная тенденция не означает исчезновения угрозы — Россия может изменять тактику атак.

Действительно ли в Одессе стало меньше воздушных тревог

Горожане заметили, что в Одессе в последнее время наблюдается уменьшение количества воздушных атак. В Военно-морских силах это объясняют изменениями в организации обороны над Черным морем и использованием новых средств борьбы с воздушными целями.

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, украинские военные постоянно совершенствуют тактику противодействия российским атакам. И одним из важных шагов стало расширение возможностей обороны над морем, что уже сказалось на ситуации безопасности в Одессе.

Спикер отметил, что наибольшей опасностью было бы не реагировать на новые вызовы. Именно поэтому украинские силы смогли перенести средства поражения в акваторию моря, благодаря чему воздушные цели удается уничтожать еще до их приближения к городу.

Кроме этого, в ВМС активно развивают использование дронов-перехватчиков. Хотя Военно-морские силы не являются основной составляющей системы противовоздушной обороны, именно они первыми встречают поступающие из морского направления воздушные атаки.

По словам Плетенчука, враг выбирает этот маршрут не случайно, ведь уничтожение воздушных целей над водой сложнее.

Добавим, что украинские военные обеспечивают безопасность гражданского судоходства в пределах морского коридора. Основная задача – не допустить, чтобы воздушные цели достигали судов или побережья, поэтому большинство атак пытаются отбивать еще над морем. Соответственно, украинские защитники одновременно обороняют Одессу и обеспечивают безопасную работу зернового коридора. По словам Плетенчука, подобная тактика уже демонстрирует положительный результат, а общая тенденция для Украины остается благоприятной.

Напомним, что ранее Дмитрий Плетенчук отмечал, что официально открытые пляжи в Одессе не гарантируют полной безопасности из-за войны и риска атак. Именно поэтому во время воздушных тревог пребывание на пляже рискованно.

Кроме этого, враг начал активно обстреливать АЗС, поэтому нужно быть осмотрительными и не игнорировать сигналы тревоги.