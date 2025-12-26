Ключевые моменты:

Регистрация места жительства не дает права собственности и не делает квартиранта совладельцем жилья.

Право проживания арендатора основано исключительно на договоре найма (аренды), а не на факте регистрации.

После смерти собственника наследники могут выселить зарегистрированных квартирантов в законном порядке.

Самые сложные ситуации возникают, когда среди зарегистрированных есть малолетние дети, но даже в этом случае выселение возможно через суд.

Письмо в редакцию

«Добрый день, редакция. Я сдаю квартиру в аренду, и квартиранты просят временную регистрацию. Слышала много историй, что потом их невозможно выписать, особенно если есть дети. Подскажите, действительно ли регистрация может угрожать потерей жилья и как собственнику себя защитить?» Елена, Одесса

Прописка и регистрация: в чем разница на самом деле

Слово «прописка» до сих пор пугает многих украинцев. В советские времена она действительно была привязана к жилищным правам. Но с 2003 года этот механизм отменён как неконституционный.

Сегодня в Украине действует регистрация места жительства, которая носит лишь уведомительный характер. Она нужна для учёта населения, медицины, образования и социальных услуг — но не для владения жильём.

Получает ли квартирант права на квартиру после регистрации

Короткий ответ — нет. Регистрация не даёт арендатору права пользоваться жильём автоматически. Это право возникает только из договора найма (аренды).

Закончился договор — закончилось и право проживания. Сам факт регистрации не может этому помешать.

Что происходит после смерти собственника жилья

После смерти собственника квартира переходит к наследникам. Регистрация квартирантов:

не влияет на наследование;

не дает права на долю жилья;

не ограничивает права нового собственника.

Наследник, оформив право собственности, имеет полное право требовать освобождения жилья и снятия арендаторов с регистрации.

Как снять квартирантов с регистрации: добровольно и через суд

Самый простой путь — добровольный. Собственник письменно уведомляет арендаторов о завершении договора и устанавливает срок для выселения и снятия с регистрации.

Если это не работает, вопрос решается через суд:

признание утраты права пользования жильём;

выселение;

принудительное снятие с регистрации на основании решения суда.

Если зарегистрированы дети: почему это сложнее

Наличие малолетнего ребенка усложняет процесс, но не делает его невозможным. Суд привлекает органы опеки, проверяет, есть ли у ребенка альтернативное жилье, и может дать время на переезд.

При этом право собственности остается приоритетным, если собственник действует законно.

Как собственнику защитить себя заранее

Чтобы избежать проблем:

заключайте письменный договор найма (аренды);

прописывайте обязанность снятия с регистрации после завершения договора;

не регистрируйте арендаторов как членов семьи;

фиксируйте срок регистрации в соответствии со сроком аренды.

