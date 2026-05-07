Ключевые моменты:

В Одесской области начало работу новое подразделение пожарных-добровольцев.

В состав команды вошли 28 добровольцев.

Подразделение получило четыре современных пожарных автомобиля.

Новое подразделение пожарных-добровольцев в Одесской области

В Одесской области создали новое добровольное пожарно-спасательное подразделение для усиления реагирования на чрезвычайные ситуации. Это уже второе подразделение, сформированное при участии Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Добровольцы уже шесть лет помогают жителям региона и профессиональным спасателям. Они первыми прибывают на место происшествий, участвуют в ликвидации последствий вражеских ударов, тушат пожары, а также спасают людей и животных.

Сегодня к работе нового подразделения присоединились 28 пожарных-добровольцев. Их главная задача — оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь жителям Одессы и области.

В рамках сотрудничества с американским фондом US Ambulances for Ukraine новое подразделение получило четыре современных пожарных автомобиля, а также необходимое оборудование и снаряжение для работы.

Во время открытия подразделения руководитель спасательной службы Денис Платонов вручил добровольцам награды за мужество, самоотверженность и значительный вклад в безопасность Одессы и района.

Читайте также: Готовы к любым сценариям: как Украина усиливает границу с Приднестровьем (фото)