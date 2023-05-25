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Одесская область получила спецтранспорт от США (фоторепортаж)

Одесская область получила спецтранспорт от США (фоторепортаж)

Одесская область получила три кареты скорой помощи и пожарный автомобиль из США. Об этом сообщили в Общественной организации Life Support Ukraine/Жизненная Опора Украины.

Три автомобиля скорой помощи отправят военным подразделениям и гражданским госпиталям. Пожарный автомобиль будет передан добровольческой пожарной бригаде при ГСЧС в Одесской области.

Также еще 10 скорых автомобилей и 4 пожарных отправлены в деоккупированный Херсон и еще один большой пожарный автомобиль поедет в Харьков.

пожарка сша

Эта миссия осуществляется при поддержке «UA resistance foundation» при организационной поддержке ОО «Жизненная опора Украины».

Это не первая помощь от этой организации нашему региону, и на спецавто можно увидеть надписи, которые адресовали нам американцы: «С нами Бог», «Победа будет за нами», «Слава Украине», «Мы гордимся вами», «Украинцы – вы непревзойденные!»

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Фото: ГО Life Support Ukraine/Жизненная Опора Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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