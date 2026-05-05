Укрепление границы Украины с Приднестровьем

Силы обороны Украины наращивают оборонительные возможности на юго-западном направлении, в частности в районах, граничащих с непризнанным Приднестровье. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, в регионе активно развивается многоуровневая система фортификационных сооружений. Строятся инженерные заграждения, а также расширяется сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность военных подразделений и обеспечить быструю переброску сил при необходимости.

Особое внимание уделяется проверке боевой готовности. Командование проводит инспекции подразделений, оценивает их укомплектованность, уровень обеспечения и состояние оборонительных сооружений. Также анализируется способность войск выполнять задачи в условиях возможной эскалации.

Отдельно в регионе проверяется готовность медицинской инфраструктуры и системы эвакуации к потенциальному увеличению нагрузки в случае ухудшения ситуации.

По словам аналитиков, основная цель этих мероприятий — повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и обеспечить готовность к любому развитию событий. Украинское командование отмечает, что ситуация находится под контролем, а подготовка носит упреждающий характер.

Оперативное командование «Запад» также опубликовало фотографии фортификационных сооружений на границе с Приднестровьем. В заявлении отмечается, что сценарии развития ситуации могут быть разными, однако опыт противодействия российской агрессии на других направлениях требует постоянной готовности к любым угрозам.

