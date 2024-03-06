В Одесской области создана новая заповедная зона: где она находится

Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Одесской ОГА.

1 марта депутаты Одесского областного совета поддержали проект решения об объявлении ландшафтным заказником местного значения территорию в пределах Сафьяновского сельсовета за счет земель запаса коммунальной собственности сельсовета, без изъятия у землевладельцев.

Заказник получил название «Схили до Лунга». Его площадь — 11,2 га.

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Как указано в проекте решения сессии, территория проектируемого ландшафтного заказника местного значения «Схили до Лунга» имеет значительную природоохранную, научную и рекреационную ценность, находится к югу от села Богатое, к северу от села Старая Некрасовка Сафьяновской общины в пределах прибрежно-защитной полосы озера Лунг, его степных склонов и граничит с существующим ландшафтным заказником «Лунг», который создан еще в 2001 году.

Объявление ландшафтного заказника местного значения «Схили до Лунга» позволит обеспечить охрану, сохранение и воспроизводство ценных природных комплексов, имеющих важное природоохранное, научное и рекреационное значение.

Как добавили в департаменте, территорию проектируемого заказника рекомендуется использовать как пастбища, но она должна быть сохранена от распашки, чтобы сохранить исчезающие виды.

Кроме того, депутаты Одесского облсовета поддержали проекты решений об объявлении ландшафтных заказников местного значения «Чигринська балка» на территории Березовского района и «Коло глея» » на территории Одесского района.

Украинская природоохранная группа, по ходатайству которой создали новые заказники в Одесской области, сообщила, что на этих территориях можно встретить охраняемые виды животных. Например, на территории заказника «Схили до Лунга» есть колонии краснокнижного вида — суслика крапчатого, а также встречаются и другие краснокнижные виды животных ꟷ полоз желтобрюхий, сиворакша.

На территории заказника «Коло глея» обнаружено три охраняемых вида: черепаху болотную и краснокнижных сиворакшу и слепца белозубого.

В ландшафтном заказнике «Чигринська балка» встречаются такие краснокнижные растения, как горицвет весенний, ковыль волосистый, петушки понтические, астрагал шерстистоцветковый, рястка Буше, брандушка разноцветная — всего 33 вида флоры, занесенные в различные охранные списки.