Электричка, пригородный поезд

Ключевые моменты:

  • Из-за повреждения энергосистемы в Одесской области 26 сентября временно отменены пригородные поезда Одесса — Раздельная, Подольск, Вапнярка.
  • Поезд Вапнярка — Одесса будет курсировать только до Подольска.

Как сообщили в Одесской железной дороге, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменены пригородные поезда:

  • №6208 Одесса-Главная — Раздельная 1
  • №6207 Раздельная 1 — Одесса-Главная
  • №6254 Одесса-Главная — Подольск
  • №6256 Одесса-Главная — Вапнярка

Поезд №6255 теперь курсирует по укороченному маршруту Вапнярка — Подольск (вместо Вапнярка — Одесса-Главная).

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах «Укрзализныци» и учитывать изменения при планировании поездок.

