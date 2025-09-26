Ключевые моменты:
- Из-за повреждения энергосистемы в Одесской области 26 сентября временно отменены пригородные поезда Одесса — Раздельная, Подольск, Вапнярка.
- Поезд Вапнярка — Одесса будет курсировать только до Подольска.
Как сообщили в Одесской железной дороге, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменены пригородные поезда:
- №6208 Одесса-Главная — Раздельная 1
- №6207 Раздельная 1 — Одесса-Главная
- №6254 Одесса-Главная — Подольск
- №6256 Одесса-Главная — Вапнярка
Поезд №6255 теперь курсирует по укороченному маршруту Вапнярка — Подольск (вместо Вапнярка — Одесса-Главная).
Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах «Укрзализныци» и учитывать изменения при планировании поездок.
