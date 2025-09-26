Ключевые моменты:

Море в Одессе 26 сентября будет достаточно теплым +18-19°С;

День будет прохладным +15-20°С, до конца дня сохранится ветреная погода.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 26 сентября, температура морской воды в Одессе останется на уровне 18–19°С. Купаться в такой воде не комфортно, учитывая осеннее похолодание.

Согласно прогнозу, днем в Одессе будет дуть северо-восточный ветер, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°, местами до 2° тепла, днем 15-20°.

Фото — Наталья Ситаль