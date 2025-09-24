Ключевые моменты:
- С 26 сентября по 10 октября пригородные поезда Каролино-Бугаз — Одесса будут курсировать по временному расписанию.
- Изменения затронут два рейса, которые после станции Одесса-Западная сделают дополнительные остановки на городских станциях до Одессы-Главной.
Как сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги, корректировки коснутся двух ежедневных рейсов, которые после станции Одесса-Западная будут дополнительно останавливаться на нескольких остановках в пределах города, включая станции Одесса-Застава 1, Дальницкий переезд, Одесса-Поездная, Одесса-Малая и Одесса-Главная.
Расписание остановок для пригородного поезда №6342/634:
- Одесса-Западная — 07:12-07:16;
- Одесса-Застава 1 — 07:23-07:25;
- Дальницкий переезд — 07:27-07:28;
- Одесса-Поездная — 07:33-07:35;
- Одесса-Малая — 07:38-07:40;
- Одесса-Главная — 07:45.
Читайте также: «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в Одессу и Львов
Расписание остановок для пригородного поезд №6352/635:
- Одесса-Западная — 20:58-21:03;
- Одесса-Застава 1 — 21:10-21:12;
- Дальницкий переезд — 21:14-21:15;
- Одесса-Поездная — 21:20-21:21;
- Одесса-Мала — 21:24-21:26;
- Одесса-Главная — 21:31.
В «Одесской железной дороге» рекомендуют пассажирам заранее уточнять расписание, чтобы спланировать поездку.