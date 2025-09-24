Электричка, пригородный поезд

Ключевые моменты:

  • С 26 сентября по 10 октября пригородные поезда Каролино-Бугаз — Одесса будут курсировать по временному расписанию.
  • Изменения затронут два рейса, которые после станции Одесса-Западная сделают дополнительные остановки на городских станциях до Одессы-Главной. 

Как сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги, корректировки коснутся двух ежедневных рейсов, которые после станции Одесса-Западная будут дополнительно останавливаться на нескольких остановках в пределах города, включая станции Одесса-Застава 1, Дальницкий переезд, Одесса-Поездная, Одесса-Малая и Одесса-Главная. 

Расписание остановок для пригородного поезда №6342/634:

  • Одесса-Западная — 07:12-07:16;
  • Одесса-Застава 1 — 07:23-07:25;
  • Дальницкий переезд — 07:27-07:28;
  • Одесса-Поездная — 07:33-07:35;
  • Одесса-Малая — 07:38-07:40;
  • Одесса-Главная — 07:45.

Расписание остановок для пригородного поезд №6352/635: 

  • Одесса-Западная — 20:58-21:03;
  • Одесса-Застава 1 — 21:10-21:12;
  • Дальницкий переезд — 21:14-21:15;
  • Одесса-Поездная — 21:20-21:21;
  • Одесса-Мала — 21:24-21:26;
  • Одесса-Главная — 21:31.

В «Одесской железной дороге» рекомендуют пассажирам заранее уточнять расписание, чтобы спланировать поездку.

