Ключевые моменты:

Маршрут включал поездку на адаптированном автобусе, пересадку на спецмикроавтобус на Французском бульваре и финальный спуск к морю на электрокарах.

Инспекция проверила доступность раздевалок, адаптированных душевых, ширину настилов и удобство пандусов для спуска в воду.

По итогам тестирования специалисты уже формируют предложения, как сделать этот маршрут быстрее и проще для людей на колесных креслах.

«Без меж»: как устроен инклюзивный маршрут

Мониторинг провели члены Совета безбарьерности при Одесском городском голове, профильные амбассадоры и представители общественных организаций, которые защищают права людей с инвалидностью.

Как сообщили в мэрии, тест-драйв начался у здания организации «Общество инвалидов «Молдованка» на улице Болгарской, 41. Оттуда участников забрал большой автобус, полностью приспособленный для маломобильных групп населения. Первая часть пути завершилась на Французском бульваре, 14.

Поскольку спуск к пляжу «Дельфин» для габаритного транспорта закрыт, далее логистику разбили на этапы:

С Французского бульвара до начала склона участников возили группами на специализированном микроавтобусе.

Непосредственно к самому входу на пляж «Без меж» людей доставили на парковых электрокарах.

Пандусы и раздевалки: что показала проверка на пляже

Оказавшись на побережье, послы безбарьерности устроили детальную проверку пляжной инфраструктуры. Важно было понять, сможет ли человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата отдыхать здесь без посторонней помощи.

Комиссия лично осмотрела:

Специальные деревянные настилы на песке (проверялась ширина и отсутствие порогов для проезда колесных кресел);

Удобство и угол наклона пандусов, ведущих прямо в морскую воду;

Обустройство инклюзивных раздевалок, санитарных зон и душевых комнат.

По результатам инспекции уже составлен список предложений для профильных департаментов мэрии. Сейчас специалисты ищут варианты, как оптимизировать этот многоэтапный маршрут и сделать логистику более прямой и комфортной для людей с инвалидностью.

Напомним, в Одессе официально открыли доступ к 27 пляжным зонам на побережье. Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности.