Ключевые моменты:

От линий критической инфраструктуры отключили почти 100 тыс. обычных потребителей.

За год в регионе повреждена 31 крупная подстанция, есть серьезный дефицит электроэнергии.

Энергетики работают круглосуточно, но восстановление оборудования занимает месяцы.

Что происходит с энергосистемой Одесской области

Как сообщил гендиректор компании ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев, за последний год в регионе повреждена 31 большая подстанция. Некоторые из них полностью выведены из строя, другие работают частично или выполняют функцию распределительных пунктов.

По словам Григорьева, раньше к линиям, которые питают критическую инфраструктуру, были подключены около 160 тысяч абонентов. Сейчас их осталось 63 тысячи. Остальных — почти 100 тысяч — переподключили к другим линиям, чтобы снизить нагрузку и обеспечить бесперебойное электроснабжение больниц, котельных и объектов водоснабжения.

«Люди должны понимать, что есть линии, к которым подключены объекты критической инфраструктуры. Если их выключать, у людей не будет не только света, но и тепла и воды. Когда мы отключаем всех поочередно, эти объекты остаются со светом. Сеть строилась для мирного времени, и мы ее радикально не перестраивали. Там, где было возможно, мы отсоединили от этих линий клиентов, не относящихся к критической инфраструктуре, и уменьшили их количество почти втрое», – говорит Дмитрий Григорьев.

Пострадавшие объекты невозможно отремонтировать за несколько часов. По словам специалиста, изготовление одного трансформатора в мирное время занимает 6–8 месяцев. Сейчас часть заводов разрушена или находится на оккупированной территории, поэтому Украина вынуждена заказывать оборудование у зарубежных партнеров. От момента заказа до поставки может пройти почти год.

Энергетики работают круглосуточно и в любую погоду, однако постоянные обстрелы усложняют работу.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ночью 21 февраля враг снова нанес разрушительные удары по энергетике Одессы. Как следствие — поврежден энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительны и на ремонтные работы требуется время, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Почему суммы в платежках не уменьшаются

Дмитрий Григорьев подчеркнул, что ДТЭК «Одесские электросети» не продает и не производит электроэнергию. Компания отвечает только за доставку электричества от подстанций НЭК «Укрэнерго» к домам потребителей.

Тарифы устанавливает государство. Счетчики фиксируют только фактически потребленную электроэнергию — за нее и начисляется плата. При этом многие жители стараются использовать больше электричества в часы, когда есть свет, чтобы успеть выполнить бытовые дела: постирать, приготовить еду, зарядить гаджеты. Это тоже влияет на суммы в счетах.