Ключевые моменты:

Разрушения получил одесский лицей — здание является памятником архитектуры.

В Приморском районе повреждены 115 квартир, в Хаджибейском — частные дома.

Коммунальные службы ликвидируют последствия и помогают оформить компенсации.

Атака на Одессу: поврежден лицейя

В Одессе после ночной атаки 21 февраля зафиксированы разрушения образовательного учреждения и жилых домов. Сильнее всего пострадал юридический лицей Одесского городского совета по улице Европейской, в котором более 200 детей учились в очном формате.

Как сообщила директор городского департамента образования и науки Юлия Филлер, здание лицея — это памятник архитектуры и часть истории города. По ее словам, удар был нанесен не только по стенам, но и по праву детей учиться в родной школе и завершать там образование.

В результате российского террора пострадали два человека. Враг повредил энергетическую и гражданскую инфраструктуру, гаражи и автомобили. Сейчас специалисты фиксируют последствия обстрела, оценивают масштаб повреждений и принимают решение о дальнейшем формате обучения.

Последствия атаки в Хаджибейском и Приморском районах

В Хаджибейском районе повреждения зафиксированы на трех локациях. Предварительно разрушены два частных дома. Еще в 12 домах коммунальные службы закрыли 43 выбитых окна и частично восстановили крышу одного из зданий. Утром начался вывоз строительного мусора. Специалисты продолжают оформлять акты для компенсации владельцам поврежденного имущества.

В Приморском районе пострадали многоквартирные дома — повреждены 115 квартир.

На местах продолжается работа: выбитые окна временно закрывают пленкой, городские службы работают в усиленном режиме и оказывают помощь жителям.

