Ключевые моменты:

В Одессе без воды остались около 300 тысяч человек.

Около 200 домов временно без тепла.

Повреждён энергетический объект ДТЭК, восстановление займет время.

Обстрел Одессы: нет воды и тепла

Ночью 12 февраля российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Под ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумщина и другие регионы.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, в Одессе из-за обесточивания объектов водоканала без водоснабжения остались около 300 тысяч жителей. Речь идет о потребителях Киевского района и части Хаджибейского района города.

Кроме того, без тепла остались около 200 домов. На местах работают энергетики и коммунальные службы. Там, где возможно, подключают резервные источники питания и постепенно запускают системы.

Сложная ситуация также наблюдается в других городах. В Киеве временно отключено отопление в 2,6 тысячи домов из-за ударов по теплогенерирующим объектам, ещё 1,1 тысячи домов остаются без тепла из-за предыдущих повреждений Дарницкой ТЭЦ. В Днепре без отопления — около 10 тысяч абонентов, для социальных учреждений используют модульные котельные и альтернативные источники энергии.

Алексей Кулеба подчеркнул, что атаки направлены на то, чтобы оставить украинцев без базовых услуг посреди зимы, однако восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Как сообщалось, во время атаки серьёзно пострадал энергетический объект компании «ДТЭК Одесские электросети». Это уже 31-я крупная подстанция компании, повреждённая в результате обстрелов.

Из-за масштабных разрушений восстановительные работы могут занять длительное время — специалистам необходимо отремонтировать и вернуть в рабочее состояние повреждённое оборудование.