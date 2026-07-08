Ключевые моменты:

В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую течение отнесло в открытое море.

Ребёнка обнаружили местные жители на побережье возле Южного.

Трагедия произошла на стихийном пляже в селе Сычавка, где купание запрещено.

Чуда не произошло

На побережье у пляжа в Южном местные жители обнаружили тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня отнесло в море. Информацию подтвердили в полиции Одесской области.

Добавим, что трагический случай произошел на стихийном пляже в селе Сычавка. Девочка отдыхала вместе с прабабушкой. Несмотря на запрещение купания в этом месте, они вошли в воду.

Во время пребывания в море София была на надувном круге, когда сильное течение начало быстро относить его от берега. Прабабушка пыталась помочь ребенку, однако спасти его не удалось.

После исчезновения девочки началась масштабная поисковая операция, к которой присоединились правоохранители и спасатели.

Также читайте: Как выжить во время обстрела на пляже: советы военного медика.