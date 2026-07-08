Ключевые моменты:

Температура морской воды у одесских пляжей опустилась до некомфортных 16-17°С.

Погоду на побережье испортят гроза и порывистый юго-западный ветер, который днем усилится до 12-14 м/с.

Мэрия и спасатели призывают полностью отказаться от посещения пляжей.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 8 июля, гидрологическая ситуация на одесском побережье кардинально изменилась. Вода в море стремительно остыла, и ее температура сейчас составляет всего 16-17°С. Такое резкое падение температуры делает купание совершенно некомфортным и опасным для здоровья.

Погодные условия на пляжах также значительно ухудшились, из-за чего в регионе объявили «желтый» уровень опасности.

Юго-западный ветер днем усилится до 12-14 м/с, а в дневные часы побережье накроет умеренный дождь с грозой. Из-за этого ночью море будет слегка волноваться, а к правому сильно разыграется – синоптики прогнозируют умеренный шторм. При этом колебания уровня моря останутся в пределах нормы, а температура воздуха днем составит вполне летние 27-32°С (ночью около 17-22°С).

Однако главный повод держаться подальше от побережья – это смертельная опасность. Городские власти и военные подчеркивают: заходить в воду и даже просто находиться в пляжной зоне сейчас категорически запрещено.

Штормовая погода в Черном море и сильное волнение резко усиливают минную опасность. Высокие волны могут легко сорвать вражеские морские мины с донных якорей. После этого боеприпасы начинают дрейфовать вдоль береговой линии, и их может прибить прямо к одесским пляжам. В штормовую погоду также высока вероятность неконтролируемого самоподрыва таких мин при столкновении с препятствиями.

Одесситов просят быть предельно бдительными: если вы заметили в воде или на берегу подозрительный предмет, похожий на мину, ни в коем случае не подходите к нему и сразу звоните по номеру 102.

Автор фото – Сергей Курило