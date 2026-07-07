Ключевые моменты:

В Одессе от удушья умер 10-месячный ребенок, чьи несовершеннолетние родители оставили его одного.

Ранее полиция передавала в Службу по делам детей информацию о том, что мать совершала попытки суицида.

Соцслужбы ограничились лишь «профилактической беседой» и взяли с подростков письменный отказ от соцсопровождения.

Профилактическая беседа вместо спасения: как реагировала система

По предварительным данным, 16-летние родители ненадолго оставили младенца без присмотра. Вернувшись, они нашли его без признаков жизни. Медики пытались спасти малыша, но констатировали смерть. Предварительный диагноз — аспирация пищей (ребенок задохнулся во время еды).

О трагедии сообщил народный депутат Украины, председатель ВСК по защите прав ребенка Павел Сушко.

После тревожных сигналов от полиции о суицидальном поведении молодой мамы Служба по делам детей Одесского горсовета обратилась в Центр социальных служб. Семью должны были взять на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах (СЖО) и предоставить комплексную психологическую и материальную поддержку.

Однако на практике работа государственной системы свелась к бюрократии. Соцработники провели с 16-летними родителями обычную беседу, выдали буклет с перечнем услуг и приняли от них заявление об отказе от помощи. На этом контроль за судьбой 10-месячного ребенка прекратился.

По словам нардепа Павла Сушко, правоохранительные органы обязаны дать жесткую правовую оценку действиям (или бездействию) чиновников. Следствие должно ответить на ряд вопросов:

Почему семья, где обоим родителям всего по 16 лет, не находилась под обязательным и постоянным социальным сопровождением?

Осуществлялся ли надлежащий медицинский патронаж младенца педиатрами после его выписки из роддома?

Кому, когда и в каком порядке была передана официальная информация о рождении ребенка у двух несовершеннолетних граждан?

Кто конкретно должен был оценить колоссальные риски для этой семьи и организовать реальную помощь?

«Если родителям по 16 лет, это само по себе требует особого внимания со стороны государства. Когда к этому добавляются сигналы о попытках суицида, система не должна ждать трагедии, она обязана действовать на опережение», — подчеркнул Сушко.

Окончательные обстоятельства, причины смерти младенца и степень вины как родителей, так и сотрудников социальных служб Одессы установит начатое следствие.

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