Ключевые моменты:

  • 7 июля температура морской воды возле Одессы составит 21–22°C.
  • Несмотря на теплое море, отдых на пляжах опасен.
  • Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность.
  • Жителей города и туристов призывают воздержаться от пребывания в пляжной зоне.

Безопасно ли отдыхать на пляжах Одессы

7 июля температура морской воды у побережья Одессы составит 21–22°С. Такие данные обнародовали синоптики в прогнозе на сутки.

Несмотря на комфортную для лета температуру моря, горожан и туристов призывают воздержаться от отдыха на пляжах. Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность.

Специалисты предупреждают, что во время шторма существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфовки вдоль побережья и неконтролируемого подрыва. Именно поэтому пребывание в пляжной зоне опасно.

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