Ключевые моменты:

  • Пограничник Сергей Викторжевский защищал Мариуполь и попал в плен после выхода с «Азовстали».
  • Его семья эвакуировалась из оккупированного города и все эти годы ждала возвращения мужа и отца.
  • После обмена военнослужащий прошел реабилитацию и вернулся в Одессу.
  • Городские власти пообещали помочь защитнику с адаптацией к гражданской жизни.

По информации одесской мэрии, Сергей был среди тех, кто до последнего держал оборону «Азовстали». После выхода с завода во исполнение приказа приказ высшего военного руководства 18 мая 2022 года он попал в плен, где провел долгие четыре года.

Во время плена Сергей Викторжевский содержался в разных колониях, в том числе в печально известной Еленовке. После долгожданного обмена пограничник прошел курс первоочередной реабилитации и только сегодня смог наконец обнять жену и сына.

В Одессу вернулся защитник Мариуполя после четырех лет российского плена

Одесса тепло встретила пограничника Сергея Викторжевского, который вернулся домой после четырех лет российского плена

На железнодорожном вокзале Одессы защитника тепло приветствовали не только близкие, но и представители городской военной администрации. Первая заместительница начальника Одесской ГВА Надежда Задорожная пожелала Сергею и его семье здоровья и скорейшего восстановления сил.

Одесса встретила своего Героя: в город после четырех лет разлуки с семьей и ужасов вражеского плена вернулся старшина 1-й статьи морской охраны ГПСУ Сергей Викторжевский

В Департаменте по делам ветеранов подчеркнули, что берут семью под опеку. Сергею окажут всю необходимую поддержку, чтобы процесс возвращения к мирной жизни в Одессе прошел максимально комфортно.

Напомним, 24 апреля Украина провела очередной масштабный обмен пленными: домой вернулись 193 защитника, которые мужественно отстаивали независимость нашей страны на различных участках фронта.

