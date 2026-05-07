Ключевые моменты:

Пограничник Сергей Викторжевский защищал Мариуполь и попал в плен после выхода с «Азовстали».

Его семья эвакуировалась из оккупированного города и все эти годы ждала возвращения мужа и отца.

После обмена военнослужащий прошел реабилитацию и вернулся в Одессу.

Городские власти пообещали помочь защитнику с адаптацией к гражданской жизни.

По информации одесской мэрии, Сергей был среди тех, кто до последнего держал оборону «Азовстали». После выхода с завода во исполнение приказа приказ высшего военного руководства 18 мая 2022 года он попал в плен, где провел долгие четыре года.

Во время плена Сергей Викторжевский содержался в разных колониях, в том числе в печально известной Еленовке. После долгожданного обмена пограничник прошел курс первоочередной реабилитации и только сегодня смог наконец обнять жену и сына.

На железнодорожном вокзале Одессы защитника тепло приветствовали не только близкие, но и представители городской военной администрации. Первая заместительница начальника Одесской ГВА Надежда Задорожная пожелала Сергею и его семье здоровья и скорейшего восстановления сил.

В Департаменте по делам ветеранов подчеркнули, что берут семью под опеку. Сергею окажут всю необходимую поддержку, чтобы процесс возвращения к мирной жизни в Одессе прошел максимально комфортно.

Напомним, 24 апреля Украина провела очередной масштабный обмен пленными: домой вернулись 193 защитника, которые мужественно отстаивали независимость нашей страны на различных участках фронта.