Ключевые моменты:

Неизвестные заблокировали служебный автомобиль ТЦК двумя гражданскими машинами и атаковали его.

В ходе нападения были повреждены окна авто и применён раздражающий газ.

Трое военнообязанных воспользовались ситуацией и скрылись с места происшествия.

Нападение на ТЦК в Одессе: детали инцидента

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, во время перевозки военнообязанных два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта. Нападавшие повредили окна и распылили в салон газ раздражающего действия, создав угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и находившихся в автомобиле граждан.

Воспользовавшись хаосом, трое военнообязанных скрылись с места происшествия. Их местонахождение в настоящее время устанавливается.

В ТЦК подчеркнули, что подобные действия могут квалифицироваться как умышленное препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины. Руководство ведомства уже инициировало обращение в правоохранительные органы для установления всех причастных к организации и исполнению нападения.

Ожидается, что все участники инцидента будут идентифицированы, а их действия получат правовую оценку в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, актер Одесского драмтеатра Вадим Анохин заявил об избиении работниками ТЦК. По его словам, инцидент произошел, несмотря на наличие у него «брони». Актер утверждает, что его удерживали в помещении и сломали палец.

