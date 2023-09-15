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Жестокое воспитание: одессит избил и закрыл в багажнике молодого парня

Жестокое воспитание: одессит избил и закрыл в багажнике молодого парня

43-летний одессит избил, связал и заставил 22-летнего знакомого залезть в багажник автомобиля, где он провел более двух часов. Так хозяин дома решил наказать гостя за поломанный микшерный пульт.

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел 11 сентября около пяти часов вечера в Лиманке, где компания праздновала день рождения хозяина дома. Вызывающее поведение 22-летнего участника праздника, сломавшего микшерный пульт, вызвало недовольство одного из гостей, поэтому он решил проучить парня. Одессит избил его и бутылкой ударил по голове.

Этого ему оказалось мало и он, угрожая силой, вывел молодого человека на улицу, связал ему руки скотчем и заставил залезть в багажник легковушки и поехал на ней в город. 

На улице Ицхака Рабина мужчина бросил транспорт с «узником» недалеко от своего дома, а сам отправился домой. Испуганный молодой человек несколько часов лежал молча, а потом ногой разбил боковое стекло автомобиля и стал звать на помощь. Вскоре его услышали прохожие и сообщили о происшествии полиции.

Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За совершенное нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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