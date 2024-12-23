Нефтянное бедствие в Черном море: на берег массово выбрасываются дельфины (фото)

После разлива нефтепродуктов в Чёрном море, массовый выброс краснокнижных дельфинов на берег произошёл в Краснодарском крае В частности, восемь из них обнаружили в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки. Животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Ещё 4 несвежих трупа дельфинов найдены в Сукко, Варваровке, Кабардинке и на Бугазской косе. На их телах также есть следы нефтепродуктов.

В соцсетях очевидцы распространяют фото и видео погибших азовок. Такой выброс млекопитающих на сушу считается массовым.

Напомним, 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе с разницей в полтора часа потерпели бедствие два танкера, перевозившие мазут: «Волга-Нефть 212» и «Волга-нефть 239». Сейчас течение относит мазут к побережью Краснодарского края, и с каждым днём протяжённость загрязнения береговой линии увеличивается.

21 декабря мазут достиг и берегов Крыма.

По данным Greenpeace, загрязнено более 60 километров пляжа – от Анапы до Крымского моста, а общая площадь загрязнения составляет 65 квадратных километров.

Убытки от аварии могут составлять десятки миллиардов долларов, нефть серьезно угрожает фауне в Черном море, ее будет трудно локализовать. По мнению экологов, произошла крупнейшая катастрофа такого типа и её последствия будут ощущаться годами.

Быстро и качественно убрать мазут с побережья не позволяет отсутствие решения российских властей о введении в регионе режима ЧС. У побережья Анапы сотни волонтёров собирают выброшенный на пляжи мазут вручную.

Однако морской шторм смывает в воду все те мешки с мазутом, которые собрали, но не успели вывезти с территории побережья.