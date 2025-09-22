Ключевые моменты:

Еврейский Новый год Рош ха-Шана начинается вечером 22 сентября и продлится до заката 24 сентября;

Праздник открывает 10-дневный период раскаяния, который завершится Судным днем — Йом-Кипуром;

В этом году еврейская община встречает 5786 год, а в Умань к могиле рабби Нахмана уже прибыло более 35 тысяч паломников.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил еврейскую общину, отметив многонациональность города и вклад раввина Авраама Вольфа в развитие Одессы.

Еврейский новый год — значение и традиции

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который знаменует начало месяца тишрей в еврейском календаре. Поскольку дата этого праздника зависит от лунного календаря, она меняется каждый год, но всегда приходится на новолуние.

С Рош ха-Шана стартует 10-дневный период раскаяния, который завершается Судным днем — Йом-Кипуром. По иудейской традиции, именно в эти дни Бог определяет судьбу человека на следующий год, а верующие стремятся очиститься и получить благословение.

Сейчас еврейская община встречает 5786 год. Одной из важных традиций является паломничество в Умань к могиле рабби Нахмана, куда уже прибыло более 40 тысяч иностранных паломников.

Считается, что если провести иудейский Новый год на его могиле, то весь год будет счастливым. В основном на его могилу приезжают хасиды — иудеи, исповедующие хасидизм.

Как отмечается праздник Рош ха-Шана, читайте в материале журналиста «Одесской жизни», которому довелось встречать еврейский Новый год в верующей грузинско-еврейской семье: Еврейский Новый год: зачем сегодня макают еду в мед и считают зерна граната.

Поздравление мэра Одессы с праздником Рош ха-Шана

Мэр Геннадий Труханов, поздравляя еврейскую общину города с праздником, подчеркнул, что Одесса всегда гордилась своим многонациональным составом и культурным разнообразием.

«Вместе мы проходим испытания и вместе работаем ради мира и будущего. Хочу выразить глубокую благодарность своему другу, главному раввину Одессы Аврааму Вольфу, который делает так много для еврейской общины, а вместе с тем значительно способствует развитию Одессы и всей Украины. Его деятельность, преданность и постоянная забота о детях, семьях и пожилых людях являются источником вдохновения для всех нас», — подчеркнул мэр.

