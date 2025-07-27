Ключевые моменты:
- В субботу, 26 июля, в Одессе произошёл масштабный пожар по Хаджибейской дороге;
- Горели камыш, сухая трава, автошины и мусор на площади 12 гектаров;
- Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, на полях орошения горел камыш, сухая трава, автошины и прочий мусор.
Огонь быстро распространялся горючими материалами и справиться с ним спасателям было непросто из-за жаркой погоды и отсутствия путей подъезда.
Для его тушения от ГСЧС привлекли 8 единиц техники и 30 пожарных, от коммунального учреждения «Спасительно-водолазная служба» – 1 единица техники и 3 человека личного состава, от пожарного подразделения Национальной гвардии Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Общая площадь пожара составила 12 Га. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее под Одессой сгорели заброшенные постройки и гектар травы.