Ключевые моменты:

  • В субботу, 26 июля, в Одессе произошёл масштабный пожар по Хаджибейской дороге;
  • Горели камыш, сухая трава, автошины и мусор на площади 12 гектаров;
  • Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, на полях орошения горел камыш, сухая трава, автошины и прочий мусор.

Большой пожар в Одессе

Огонь быстро распространялся горючими материалами и справиться с ним спасателям было непросто из-за жаркой погоды и отсутствия путей подъезда.

Для его тушения от ГСЧС привлекли 8 единиц техники и 30 пожарных, от коммунального учреждения «Спасительно-водолазная служба» – 1 единица техники и 3 человека личного состава, от пожарного подразделения Национальной гвардии Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Общая площадь пожара составила 12 Га. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее под Одессой сгорели заброшенные постройки и гектар травы.

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