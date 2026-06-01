Ключевые моменты:

Российские войска утром 1 июня атаковали дронами больницу на юге Одесской области.

Под удар попали родильное отделение и административные здания больницы.

Во время атаки в отделении находились шесть рожениц с младенцами и женщина, которая рожала.

Пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены родильное отделение и административные здания больницы.

«В медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон. В отделении находились 6 рожениц с младенцами, одна женщина – в процессе родов. К счастью, пациентки и персонал не пострадали», – отметил глава ОВА.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

ОБНОВЛЕНО:

По неофициальной информации из соцсетей, российские дроны атаковали больницу в Белгороде-Днестровском. И во время атаки в убежище родилась девочка.

«Пишут, что на данный момент в этом роддоме есть только самое простое убежище – оборудованный подвал. Именно там во время воздушной тревоги и атаки дрона на свет появилась девочка весом 2700 граммов», – сообщают местные Телеграм-каналы.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в ночь на понедельник, 1 июня, российские ударные беспилотники атаковали Одессу. Один из дронов попал в жилую девятиэтажку, что привело к пожару и разрушениям. Также загорелись два частных дома. В результате ночной атаки пострадали семеро человек, один госпитализирован.

Также по области зафиксированы прилеты в складские помещения, недействующее административное здание и в ангар, где хранилась пшеница.

Фото иллюстративное