В Любашовке на Троицу организовали благотворительный фестиваль-ярмарку в поддержку ВСУ

Во время мероприятия собрали средства для помощи военным из громады

Праздничные локации, благотворительный аукцион и выступление военного оркестра

К празднованию присоединились старостаты, учреждения и организации громады. Для гостей подготовили тематические локации, украшенные зеленью и народным декором, а также угощения с блюдами украинской кухни.

Глава громады Геннадий Павлов поздравил жителей и гостей с праздником Троицы, пожелал мира, согласия и благополучия. Во время торжеств присутствующие минутой молчания почтили память погибших защитников Украины, отдавших жизнь за родную землю.

Одним из главных событий фестиваля стал благотворительный аукцион. Вырученные средства организаторы планируют направить на поддержку земляков, которые сегодня защищают Украину на фронте.

Для гостей также организовали спортивные соревнования и концертную программу. Вместе с местными артистами на сцене выступил военный оркестр из Одессы. Атмосферу праздника дополняли народные песни, живое общение и традиционная уха, которой угощали всех желающих.

Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал на мероприятии и запечатлел самые яркие моменты празднования в фоторепортаже.

