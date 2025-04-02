Еще в середине марта вилковские рыбаки жаловались, что дунайки очень мало из-за низкого уровня Дуная: одна рыбацкая лодка вылавливала максимум пять килограммов этой селедки. Но в конце марта уровень воды в реке увеличился на 15-20 сантиметров, и начался заход косяков сельди из моря. Так что в Вилково наладился промысел деликатесной рыбки.

С утра с новым уловом к причалу подошла лодка, в которой трудились двое рыбаков – Олег Сиваев и Роман Черный. Сегодня они вполне довольны количеством и качеством рыбы.

– Хотелось бы, чтобы покрупнее была, но такой косяк сельди попался. Да и к вкусу дунайки вопросов нет, – рассказали рыбаки.

На рыбацком сленге сейчас «рыбный» ветер и есть течение, поэтому улов хороший – в среднем от 30 до 150 килограммов сельди в одной лодке.

– В этом году даже первая дунайка довольно жирная. У нее толстая спинка. Она долго находилась в море и там нагуляла жирок. Мы уже и варили, и солили рыбу. Кто-то успел даже закоптить, – с удовольствием делится директор общества «Вилковский рыбзавод» Ольга Белова.

Своими наблюдениями поделился и директор предприятия «Южная Бессарабия» Виталий Вязовский:

– Жирнее дунайка становится, когда вода прогревается до 13-17 градусов. Ждите «нагулянную» сельдь в мае.

Итак, ждать до мая или наслаждаться уже сейчас вкусной дунайкой – зависит от ваших предпочтений. А мы предлагаем добавить в вашу копилку рецептов еще один – от вилковских рыбаков.

Рецепт сельди с капустой

Порежьте сельдь небольшими кусочками. Налейте немного масла в сковороду – совсем чуть-чуть, потому что дунайка при жарке сама пустит жирок. Обжарьте рыбу недолго. Выньте дунайку. На том же масле, в котором она жарилась, тушите квашеную капусту. Как только капуста начнет золотиться, выложите сверху жареную сельдь. Добавьте немного воды и накройте крышкой.

На слабом огне тушите 15-20 минут. Сельдь пропитается ароматом и приобретет неповторимый вкус. Приятного аппетита!