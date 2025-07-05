Громкий звук, напоминающий звук взрыва при «прилете» вражеской ракеты, прозвучал примерно в 9:18. В частности, его отчетливо могли слышать жители микрорайона Таирова. Спустя несколько минут были слышны звуки сирен скорой помощи либо техники ГСЧС. Воздушную тревогу при этом не объявляли.
Официальная информация по поводу произошедшего на данный момент отсутствует.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
ОБНОВЛЕНО В 10:14:
Появилась официальная информация по поводу утреннего взрыва в Одессе от областного управления полиции.
По данным правоохранителей, сегодня утром взорвался автомобиль Opel на улице Варненской. В результате пострадал мужчина.
«По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.
На место происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств», – сообщают в полиции.
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