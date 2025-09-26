Ключевые моменты

В филармонии будут звучать симфонии, пережившие не одно столетие, открывая перед слушателями вечность в звуках классиков. В стенах Одесской оперы молодые таланты подарят неповторимые мгновения, когда рождаются новые голоса, а сцена становится местом осуществления мечт.

Театр музкомедии представит восстановленную легендарную историю, которая снова заставит верить в силу любви, где рок и любовь сольются с танцем и драмой.

Магия тоже ждет своего зрителя — мир иллюзий растворит границы возможного и покажет чудо в самом современном воплощении. А театральная фантазия на сцене театра Василька неожиданно увлечет в путешествие сквозь хаос и страсть, даря смелость мечтать, чувствовать и удивляться.

26 сентября, 18:00. Вечер симфонической музыки. Одесская филармония

Под управлением народного артиста Украины Мирона Юсиповича прозвучат три шедевра, которые объединяют разные эпохи и стили, но одинаково восхищают глубиной и красотой. В программе вечера блестящая тройка: Моцарт, Бетховен, Бриттен.

Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классики и прекрасной возможностью провести вечер в обществе музыки, которая переживает века и продолжает вдохновлять.



26 — 27 сентября, 17:00. Концерты конкурса «RECITAR CANTANDO». Одесская национальная опера

В эти дни в Одесской опере проходит Первый международный конкурс оперных певцов. У всех ценителей оперного искусства есть уникальная возможность стать свидетелями рождения будущих звезд. В пятницу вы сможете побывать на финальном, третьем туре конкурса. В субботу вас ждет финальный Гала-концерт и награждение победителей. Талантливая молодежь ждет вашей поддержки!

27 — 28 сентября, 17:00. Премьера. «Ромео и Джульетта». Театр Музыкальной комедии

История о самых известных влюбленных Ромео и Джульетте ставилась в самых разных жанрах. Мы представляем зрителям спектакль, в котором сплелись воедино балет и великолепный вокал, впечатляющие акробатические трюки и незаурядные бои представителей двух враждующих кланов — Монтекки и Капулетти. Как и в самой истории о роковой любви, в спектакле сошлись любовь и ненависть, преданность и предательство, чувство долга и страсть, жизнь и смерть…

Рок-опера «Ромео и Джульетта» — история о любви и искренности человеческих чувств.

27 сентября, 17:00. Иллюзионное шоу «ДИВОVISION 2». Театр Василько

Мир магии возвращается! Премьера шоу ДивоVision 2 с новыми иллюзиями от Magic Brothers!

Приготовьтесь к невероятному погружению в мир магии и чудес! После оглушительного успеха первой части, на сцену возвращается феерическое шоу ДивоVision 2, которое обещает поразить зрителей новыми иллюзиями и цирковыми номерами.

ДивоVision 2 – это не просто шоу, это путешествие в мир фантазий, где грань между реальностью и иллюзией стирается. Зрителей ждут захватывающие цирковые выступления и, конечно же, магия от настоящих мастеров своего дела. Братья, чьи имена уже давно стали синонимом слова иллюзия, подготовили для украинской публики обновленную программу. Их номера сочетают в себе классические иллюзии с современными технологиями, создавая уникальное и незабываемое зрелище. Зрители станут свидетелями невероятных трюков, которые заставят поверить в настоящее чудо.



28 сентября 16:00. Премьера. «Привет, монстр». Театр Василько

Театральная сказка для взрослых о темпераментной любви и страсти до беспамятства, которых иногда нам так не хватает в реальной жизни.

Спектакль погрузит в вихрь экзотических событий, тем для обсуждения с любимыми и друзьями хватит на весь вечер. Самый эпический театральный трип.

Не пугайтесь, когда современная форма спектакля внезапно унесет вас в волшебное море сказочного хаоса, авторами которого являются итальянский драматург Карло Гоцци и режиссер Слава Жила. Вас долго не «отпустит» из вихря событий.

