Одесские фонтаны – на отдыхе до весны (фоторепортаж)

Да, немного грустно: все одесские фонтаны уже законсервированы. Некоторые из них уже закрыты, некоторые (как на Соборке и рядом с Оперным театром) просто не бьют струями. Отдыхают…

Как сообщала «Одесская жизнь», консервация городских фонтанов на зимний период – ежегодный привычный процесс.

А вот тот факт, что в этом году из 27 городских фонтанов, находящихся на балансе КП «Сервисный центр», было расконсервировано только 17 — гораздо более грустный. Ибо причина одна – война…

Напомним, все фонтаны расположены под открытым небом, время их работы зависит от погодных условий и температурного режима. Обычно их запускают в апреле.

Так что до встречи, одесские фонтаны!

А вот как выглядят некоторые фонтаны после консервации, смотрите на наших фотографиях:

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