Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты КП “Сервисный центр” готовят к расконсервации фонтан на Театральной площади, фонтан «Русалочка» в парке Победы, фонтаны в сквере Космонавтов, на Соборной площади и самый большой фонтан Одессы, расположенный на углу ул. Заболотного и Крымского бульвара.
Традиционно в Одессе первым запускают фонтан на Театральной площади 1 апреля.
“Расконсервация проводится поэтапно, обычно к концу апреля все одесские фонтаны уже радуют одесситов и гостей города своей красотой и свежестью. Но в сегодняшних условиях, к сожалению, не все одесские фонтаны могут быть включены”, — отметили в мэрии.
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