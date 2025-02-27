Одесские фонтаны консервируют
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Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты КП “Сервисный центр” готовят к расконсервации фонтан на Театральной площади, фонтан «Русалочка» в парке Победы, фонтаны в сквере Космонавтов, на Соборной площади и самый большой фонтан Одессы, расположенный на углу ул. Заболотного и Крымского бульвара. 

расконсервация фонтана

Традиционно в Одессе первым запускают фонтан на Театральной площади 1 апреля.

расконсервация фонтана

“Расконсервация проводится поэтапно, обычно к концу апреля все одесские фонтаны уже радуют одесситов и гостей города своей красотой и свежестью. Но в сегодняшних условиях, к сожалению, не все одесские фонтаны могут быть включены”, — отметили в мэрии. 

расконсервация фонтана

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