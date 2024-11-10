В Одессе завершается консервация фонтанов (фоторепортаж)

Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, консервация фонтана – это сложный процесс. Для того чтобы фонтаны благополучно перезимовали, специалистам предприятия необходимо провести продувку систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа производится осмотр оборудования фонтана и при необходимости производится его ремонт.

Обычно сначала специалисты консервируют фонтаны, расположенные в спальных районах города, затем украшающие парки и скверы. Фонтаны, расположенные в центральной части Одессы, консервируются в последнюю очередь.

Кроме того, в последние годы КП «Сервисный центр» проводит практику полностью запечатывать чаши некоторых фонтанов. Такой метод консервации применяется на фонтанах, расположенных в Городском саду, парке Шевченко (Ваза Малая) и сквере Космонавтов. Также с начала войны полностью законсервированы и в этом году вообще не работали 4 фонтана, расположенных в зоне ЮНЕСКО: Фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушонок» и колодец-фонтан «Источник».

Обратный процесс – расконсервирование фонтанов – начнется уже в середине весны. Первые фонтаны, как правило, включают в центре города до 1 апреля, остальные – с апреля.

В настоящее время на балансе КП «Сервисный центр» находятся 27 городских фонтанов, из которых в 2024 году было расконсервировано 17. Все они расположены под открытым небом, а значит, время их работы зависит от погодных условий и температурного режима.

Фото пресс-службы Одесского горсовета