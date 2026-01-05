Ключевые моменты:

В Черноморке работает всего один маршрут — №220, и то с перебоями.

Интервалы между рейсами в часы пик достигают 40–50 минут, маршрутки переполнены.

Жители просят сократить интервал до 10 минут и пустить дополнительный маршрут.

Жители Черноморки просят улучшить маршрутное сообщение с Одессой

Жители густонаселенного района Черноморка (Люстдорф) и соседних микрорайонов — Совиньона, Бурлачей Балки и Лиманки направили обращение главе Одесской городской администрации Сергею Лысаку. По словам людей, микрорайон ощущает себя «забытым», а самая болезненная проблема — транспорт.

Как отмечают жители, долгое время здесь фактически работает только один автобусный маршрут — №220. После последних изменений расписания ситуация стала еще хуже: в часы пик интервалы между рейсами увеличились до 40–50 минут. Из-за этого небольшие маршрутки приезжают переполненными, а на остановках собираются очереди.

Люди жалуются, что регулярно опаздывают на работу. Возвращение домой тоже превращается в испытание: маршрутки маленькие, пассажиров слишком много, поездки проходят в тесноте и с сильными неудобствами.

Читайте также: Новые социальные маршруты в Одессе: как будут курсировать бесплатные автобусы с 5 января

В обращении жители просят администрацию повлиять на перевозчика и расписание: уменьшить интервал движения маршрутки №220 хотя бы до 10 минут в часы пик. Также они предлагают запустить дополнительный маршрут, который поможет разгрузить №220 и улучшит связь района с другими частями Одессы.