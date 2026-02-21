Ключевые моменты:

Социальные автобусы курсируют бесплатно и дублируют часть маршрутов электротранспорта.

Опубликовано расписание движения на субботу, 21 февраля.

Социальные автобусы в Одессе: расписание на 21 февраля

В Одесса 21 февраля продолжают курсировать социальные автобусы. Они временно заменяют некоторые трамваи и троллейбусы, чтобы жители могли без проблем добраться до работы, рынка или вокзала.

График движения автобусов 21 февраля:

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50.

Отправление от ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00.

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Отправление от Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Трамвайные маршруты

№5 «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00.

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от пл. Старосенная: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Отправление от пл. Тираспольская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Отправление от Куликова поля (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

Отправление от 14 ст. Большого Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30.

Отправление от пл. Старосенная: 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15.

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Троллейбусные маршруты

№3 «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.

Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

Отправление от вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Отправление от ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30.

Отправление от ул. Ришельевская: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

В мэрии отмечают, что расписание носит информационный характер и может меняться из-за дорожной ситуации или технических причин.

В воскресенье автобусы не выйдут на маршруты: транспорт пройдет технический осмотр, а у водителей будет выходной.

Напомним, из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими обстрелами, в Одессе более двух месяцев не курсируют трамваи и троллейбусы. В настоящее время пассажиров перевозят бесплатные дизельные автобусы, работающие по маршрутам электротранспорта. Горожане отмечают, что сами автобусы новые и комфортные, но их явно недостаточно для большого города и в часы пик необходимо увеличить количество транспорта на линии.

